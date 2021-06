Il Torino è alla ricerca di trequartisti per il 3-4-2-1 di Ivan Juric e tra i giocatori seguiti dal dt Davide Vagnati c'è anche Gianluca Caprari. Dopo l'ultima stagione al Benevento, l'attaccante tornerà alla Sampdoria, squadra proprietaria del suo cartellino.



Come riporta Tuttosport, il Torino ha già effettuato i primi sondaggi per Caprari ma la trattativa decollerà solamente nel caso in cui dovesse tramontare quella per Riccardo Orsolini.