La cordata Taurinorum ha preso i primi contatti con Urbano Cairo per cercare di avviare la trattativa per l'acquisizione del Torino. Nella giornata di ieri, poche ore prima della partita contro la Roma, dagli uffici della Console and Partners (advisor dell'operazione) è stata inviata una richiesta formale di inizio dei negazionati dell'operazione.



Ora si attende la risposta di Cairo che, fino a questo momento, ha però sempre dichiarato di non avere alcuna intenzione di mettere in vendita la società