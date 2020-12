Il derby perso, il terzultimo posto in classifica dopo una salvezza raggiunta in extremis la scorsa stagione, il “caso Segre” e la rabbia nei confronti della società e del presidente: sono questi i motivi che, a partire dalle ore 15, hanno indotto. La maggior parte dei cori era indirizzata nei confronti diche più volte è stato invitato a cedere la società. Ma non sono mancati anche quelli contro(a cui i tifosi non hanno perdonato quella foto sorridente con la maglietta diin mano, fatta immediatamente dopo la sconfitta nel derby con la Juventus) e gli inviti a tirare fuori gli attributi.Prima della seduta di allenamento, c’è stato anche un confronto tra i tifosi, giocatori e dirigenti: separati dal cancello dell’ingresso secondario del Filadelfia, la squadra al completo (calciatori,, lo staff tecnico e medico, il team managere il dt) per circa dieci minuti ha ascoltato in silenzio, senza mai che nessuno replicasse, le parole dei tifosi. “Dovete sputare sangue, onorare la maglia che indossate - gli hanno gridato i tifosi - noi in B non ci vogliamo andare”. “Se retrocediamo vi veniamo a prendere a uno a uno” ha aggiunto qualcuno. Non sono mancate neanche le critiche ai singoli giocatori, come quelle a: “Come è possibile che un superportiere sia diventato così scarso questo’anno?”.Tra i calciatori più contestati c’è“Dopo un derby perso in cui vi hanno anche preso in giro vi scambiate la maglia, non dovreste neanche toccarla la maglia della Juve”. Dopo il confronto, la squadra ha iniziato l’allenamento pomeridiano e i tifosi si sono allontanati pacificamente.