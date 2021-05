Con il pareggio nel recupero infrasettimanale contro la Lazio il Torino ha raggiunto aritmeticamente la salvezza ma per i tifosi granata c'è poco da festeggiare. Per questo motivo la curva Maratona ha chiamato a raccolta i sostenitori granata per una pacifica manifestazione contro il presidente Urbano Cairo.



Dalla 17 in poi in circa 400 si sono ritrovati all'esterno dello stadio Olimpico Grande Torino per manifestare il proprio dissenso nei confronti della dirigenza: oltre ai cori contro Cairo (di fronte alla biglietteria, chiusa, è stato inoltre appeso uno striscione con scritto un inequivocabile "Cairo vattene") da segnalare anche quelli contro il dg Antonio Comi. Risparmiati invece dalla contestazione i vari calciatori.