Contro il Frosinone, a inizio secondo tempo e con il Torino sotto di un gol, Walter Mazzarri ha mandato in campo Iago Falque al posto di Soualiho Meité, schierando così la sua squadra con lo spagnolo in posizione di trequartista dietro ai due attaccanti Simone Zaza e Andrea Belotti. Una mossa che si è rivelata decisiva, che ha permesso ai granata prima di pareggiare, poi di vincere la partita.



Contro il Bologna, nell'anticipo di sabato alle 20.30, Falque, Belotti e Zaza potrebbero giocare tutti e tre insieme da primo minuto: è questa l'idea di Walter Mazzarri per trovare la quarta vittoria consecutiva in questo campionato.