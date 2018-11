Cristian Ansaldi si prepara a tornare a vestire una maglia da titolare nella formazione del Torino. Lunedì sera, nel posticipo contro il Cagliari, il calciatore argentino è il principale candidato al ruolo di esterno sinistro nel centrocampo granata.



Ola Aina, infatti, è tornato acciaccato dagli impegni con la propria nazionale e per questo motivo non dovrebbe scendere in campo dall'inizio contro la formazione rossoblù, Ansaldi potrà così tornare a essere protagonista in serie A dopo l'infortunio al ginocchio patito contro l'Inter alla seconda giornata.