Per la prima volta in questa stagione, nella partita di domenica prossima contro il Cagliari il Torino dovrà fare a meno del proprio centravanti titolare: Andrea Belotti. Il cartellino giallo ricevuto dal Gallo nel secondo tempo della partita contro il Parma, costerà infatti al capitano granata una giornata di squalifica.



Belotti in questo campionato è il miglior marcatore del Torino con i suoi 12 gol finora messi a segno. Non sarà facile per la squadra di Walter Mazzarri fare a meno del proprio capitano e riferimento offensivo.