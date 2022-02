Andrea Belotti sarà l'attaccante titolare del Torino nella partita di quest'oggi contro il Cagliari, difficilmente però giocherà tutti i 90 minuti. Il Gallo deve ancora ritrovare la miglior condizione fisica dopo l'infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box per due mesi, per questo a partita in corso è prevista una staffetta con Antonio Sanabria.



La staffetta tra Belotti e Sanabria si è vista anche nel derby contro la Juventus, con il Gallo che nel secondo tempo ha lasciato il campo al centravanti paraguaiano.