Gli ultimi risultati positivi, tra cui la convincente vittoria per 2-0 contro l'Atalanta, ha ridato entusiasmo all'ambiente granata, non a caso per Torino-Chievo Verona, in programma domenica alle ore 12.30, lo stadio si preannuncia essere pieno.



La prevendita sta andando a gonfie vele, grazie anche alle promozioni messe in atto dalla società per favorire la vendita dei biglietti: lo dimostra il fatto che sono stati già venduti 21.000 tagliandi. Andrea Belotti e compagni potranno quindi contare sul pieno apporto dei propri tifosi per continuare la propria rincorsa alla qualificazione alla prossima Europa League.