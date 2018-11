Tra i giocatori che, salvo imprevisti, scenderanno in campo dal primo minuto nella partita tra il Torino e il Genoa ci sarà anche il mediano venezuelano Tomas Rincon, uno dei grandi ex della partita.



Il numero 88 granata è stato costretto a saltare per squalifica Cagliari-Torino, ma contro il Genoa Walter Mazzarri e Nicolò Frustalupi torneranno a fare affidamento sui suoi muscoli in mezzo al campo. A lasciargli il posto da titolare sarà Roberto Soriano, tra i peggiori in campo alla Sardegna Arena.