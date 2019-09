Per la prima volta in questo campionato, contro il Milan il Torino potrà nuovamente contare su Nicolas Nkoulou. Il centrale camerunese, infatti, per la partita di giovedì sarà nuovamente nell'elenco dei convocati di Walter Mazzarri e potrebbe essere anche schierato immediatamente nella formazione titolare.



Nelle ultime partite la difesa del Torino sembra aver perso la solidità che l'ha contraddistinta nella scorsa stagione e, per questo motivo, Mazzarri potrebbe tornare ad affidarsi proprio a Nkoulou.