Come se gli infortuni a due titolari come Armando Izzo e Lorenzo De Silvestri non bastassero, quest'oggi un'altra pedina fondamentale della formazione di Walter Mazzarri si è fermata: Daniele Baselli.



Il numero 8 del Torino si è procurato una distorsione al ginocchio e certamente non sarà a disposizione domenica per la trasferta in casa dell'Inter, per la sua sostituzione nella formazione titolare Walter Mazzarri ha a disposizione due alternative: o schierare Sasa Lukic, fresco di convocazione nella Serbia, o il neo acquisto Roberto Soriano, che esordito con la maglia granata nei minuti finali di Torino-Roma.