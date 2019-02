Contro l'Udinese Walter Mazzarri dovrà fare i conti con i problemi in attacco: Simone Zaza è stato fermato per un turno dal Giudice sportivo e Vittorio Parigini è ancora fermo a causa di un problema muscolare. Gli unici due attaccanti di ruolo a disposizione dell'allenatore del Torino saranno quindi Andrea Belotti e Iago Falque.



Per questo motivo l'ipotesi di un esordio in serie del bomber della Primavera Vincenzo Millico è sempre più probabile. L'attaccante classe 2000 sarà certamenta convocato e nel corso della partita contro l'Udinese potrebbe trovare spazio.