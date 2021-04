Sarà Vanja Milinkovic-Savic a difendere la porta del Torino sabato, nell'anticipo contro l'Udinese. Con il titolare Salvatore Sirigu indisponibile, toccherà all'estremo difensore serbo il compito di cercare di mantenere inviolata la propria porta.



Per Milinkovic-Savic quello della Dacia Arena sarà un test importante anche il per il futuro: il portiere è infatti in scadenza di contratto e il Torino non ha ancora deciso se rinnovarglielo oppure no. Il numero 32 dovrà dimostrare di poter essere un'alternativa affidabile al portiere titolare.