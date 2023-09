Contro la Roma, domenica sera, Nikola Vlasic è entrato in campo solamente nel secondo tempo, quando è subentrato a Nemanja Radonjic. Il croato, nei giorni precedenti, era stato debilitato da una forma acuta di gastroenterite, ora però è completamente recuperato e mercoledì sera per la partita del suo Torino contro la Lazio sarà in campo dal primo minuto.



Resta da capire chi sarà il trequartista che lo affiancherà. Sono in tre a contendersi una maglia: Nemanja Radonjic, Demba Seck e Yann Karamoh.