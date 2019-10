Quello che mercoledì affronterà la Lazio sarà un Torino diverso rispetto a quello sceso in campo contro il Cagliari. Una delle novità potrebbe essere Simone Zaza, in gol contro i sardi, che dovrebbe affiancare Andrea Belotti in attacco dal primo minuto.



Il numero 11 nelle ultime due partite è sempre entrato in campo a partita in corso, all'Olimpico potrebbe invece avere un'occasione dal primo minuto. Anche perché né Iago Falque né Simone Verdi sono nelle migliori condizioni fisiche, come hanno dimostrato nelle ultime partite.