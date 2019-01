Sabato contro la Roma nel Torino tornerà titolare Cristian Ansaldi. Il terzino argentino, però, non giocherà da esterno, come suo solito, ma nella posizione di centrocampista centrale: un cambio di ruolo dovuto all'emergenza in mezzo al campo con cui Walter Mazzarri deve fare i conti.



Soualiho Meité è squalificato, Daniele Baselli è infortunato e quest'oggi si è fermato anche Sasa Lukic, solmente Tomas Rincon è a disposizione tra i centrocampisti di ruolo. Mazzarri ha già impiengato Ansaldi come mediano in alcune partite della scorsa stagione.