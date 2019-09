Per la prima volta dopo quasi due mesi, il Torino contro la Sampdoria potrà nuovamente contare su Iago Falque. L'attaccante spagnolo, infatti, sarà nell'elenco dei convocati di Walter Mazzarri per la trasferta a Genova.



Falque si era infortunato a fine luglio nel match di andata contro il Debrecen, valido per il secondo turno preliminare di Europa League: un problema alla caviglia che lo ha tenuto a lungo lontano dal campo. La scorsa settimana lo spagnolo era stato "prestato" alla Primavera per l'esordio in campionato contro il Napoli ed era rimasto in campo per circa un'ora. Ora è pronto a tornare in prima squadra.