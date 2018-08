La partita contro la Spal si avvicina e Walter Mazzarri sta valutando le opzioni a sua disposizione per schierare la miglior formazione possibile. A centrocampo l'allenatore del Torino non potrà contare sull'infortunato Daniele Baselli e per sostituirlo a due alternative: Roberto Soriano e Sasa Lukic.



Né il centrocampista italiano né quello serbo sono al top della forma, per questo motivo contro la Spal è prevedibile una staffetta tra i due: Soriano dovrebbe scendere in campo dal primo minuto, Lukic potrebbe subentrare al suo posto nella ripresa.