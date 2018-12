L'affare low cost per le società italiane nella prossima sessione di mercato potrebbe essere Lucas Piazon. Il centrocampista brasiliano di proprietà del Chelsea nella squadra di Maurizio Sarri non sta trovando spazio e a gennaio potrebbe cambiare aria: piace al Torino, ma anche al Milan e alla Sampdoria.



Per riuscire a battere la concorrenza del club rossonero e di quello blucerchiato, il presidente granata Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi vogliono affrettare i tempi della trattativa. I dirigenti granata hanno già in programmo un incontro con i Blues per discutere del riscatto di Ola Aina (il terzino nigeriano è infatti di proprietà proprio del Chelsea): il summit sarà l'occasione per parlare anche di Piazon.