Il Torino continua a cercare un centrocampista da regalare a Mazzarri e lavora per portare in granata Rade Krunic dell'Empoli. Secondo Tuttosport, Cairo ha alzato l'offerta a 4,3 milioni di euro per il suo cartellino che però i toscani valutano 6,5 milioni, cifra che non può essere raggiunta neanche inserendo Acquah (valutato 1,3 milioni) nell'affare.