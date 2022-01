Non è certo un mistero che il grande obiettivo del Torino per il mercato di gennaio di Nahitan Nandez. La trattativa con il Cagliari non è semplice ma l'ostacolo principale, al momento, sembra essere rappresentato proprio dal giocatore che non sarebbe del tutto convinto della proposta granata.



Il dt Davide Vagnati è al lavoro per cercare di convincere il convincere l'uruguaiano ad accettare l'offerta, l'impressione è che la trattativa proseguirà fino agli ultimi giorni di mercato.