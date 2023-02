Torino-Cremonese 2-2 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 41’ p.t. Sanabria rig. (T), 9’ s.t. Tsadjout (C), 30’ s.t. Valeri (C), 34’ s.t. Singo (T)



Assist: 34’ s.t. Miranchuk (T)



Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs (22’ s.t. Buongiorno), Rodriguez; Aina (22’ s.t Singo), Linetty, Ilic (46’ s.t. Gineitis), Vojvoda (46’ s.t. Seck); Miranchuk, Karamoh (22’ s.t. Radonjic); Sanabria. All.: Juric.



Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari (41’ s.t. Lochosvili), Bianchetti, Aiwu; Sernicola (35’ s.t. Ghiglione), Pickel, Meité, Benassi, Valeri; Tsadjout (23’ s.t. Ciofani), Okereke (35’ s.t. Buonaiuto). All.: Ballardini.



Arbitro: Camplone di Pescara



Ammoniti: 21’ s.t. Aina (T), 30’ s.t. Sanabria (T), 46’ s.t. Vojvoda (T), 49’ s.t. Buonaiuto (C)