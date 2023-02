Torino-Cremonese, match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino lunedí 20 febbraio, alle ore 20:45. Il Torino è imbattuto in 10 delle 13 gare contro la Cremonese in Serie A (6V, 4N, 3P) e ha ottenuto due successi negli ultimi due incroci. La squadra di Ballardini non ha ancora centrato la prima vittoria stagionale in campionato, mentre quella di Juric è reduce dalla sconfitta di San Siro con il Milan.



DOVE VEDERLA - Torino-Cremonese, calcio d'inizio alle 20:45 di lunedì 20 febbraio sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e Sky. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sulle rispettive app.



LE PROBABILI FORMAZIONI



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo,Linetty, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All. Juric



CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Aiwu; Sernicola, Meité, Pickel, Benassi, Valeri; Ciofani, Afena-Gyan. All. Ballardini