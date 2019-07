Il Torino mette la quinta per Simone Verdi. ​L'infortunio patito da Iago Falque sta spingendo infatti i granata a chiudere ancora più in fretta l'acquisto del talento del Napoli. Che ha le idee chiare: vuole tornare sotto l'ombra della Mole. Contatti serrati in corso e una trattativa che può chiudersi a cifre diverse rispetto all'iniziale richiesta del Napoli. La Sampdoria è in agguato ma parte in seconda fila e rischia seriamente di essere tagliata fuori.