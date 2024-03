Torino: crisi Sanabria, possibile chance per Okereke

Il campionato in corso non sta sicuramente evidenziando il miglior Antonio Sanabria, che dopo il record personale dello scorso campionato (12 reti) sta facendo non poca fatica a ritrovare la via della rete: solamente 3 reti in 24 presenze per l'attaccante paraguaiano classe 1996, decisamente pochi. Per questo visto anche l'attuale stato di forma, si potrebbero valutare possibilità alternative in vista anche della sfida di questa sera del Torino contro il Napoli. Potrebbe esserci quindi una chance per David Okereke, attaccante ex Cremonese, arrivato nel mercato di gennaio, lo riporta Tuttosport.



I DETTAGLI - Da non sottovalutare anche Pietro Pellegri che scalpita per avere un occasione, ovviamente vicino all'intoccabile Duvan Zapata, tornato decisivo come i suoi anni migliori. I granata sono attesi dalla delicata sfida contro il rilanciato Napoli di Calzona al Maradona. Solamente una vittoria nelle ultime quattro per la squadra di Ivan Juric; una crisi di risultati che non coincide con una di rendimento, dal momento che il Toro contro Fiorentina Roma e Lazio ha disputato ottime prove che però non hanno portato la giusta quantità di punti.