Torino-Crotone 0-0



Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda (20’ s.t. Singo), Bremer, Lyanco, Rodriguez (20’ s.t. Murru); Meité (35’ s.t. Gojak), Rincon, Linetty (44’ s.t. Ansaldi); Lukic; Verdi (35’ s.t. Bonazzoli), Belotti. All. Giampaolo.



Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira (39’ s.t. Rispoli), Benali, Cigarini (22’ s.t. Petriccione), Vulic (39’ s.t. Siligardi; 43’ s.t. Cuomo), Reca; Messias, Simy. All. Stroppa.



Arbitro: Fourneau di Roma



Ammoniti: 5’ p.t. Vulic (C), 41’ p.t. Verdi (T), 11’ p.t. Luperto (C), 14’ p.t. Rodriguez (T), 33’ Belotti (T), 35’ Pereira (C)



Espulso: 42’ s.t. Luperto (C)