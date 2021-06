Junior Messias è l'obiettivo numero uno del Torino per rinforzare la trequarti campo, i 12 milioni di euro chiesti dal Crotone per lasciar partire il giocatore sono però a oggi un ostacolo che non sta permettendo alla trattativa di decollare. Per cercare di superare l'attuale situazione di stallo, il dt granata Davide Vagnati si è dato appuntamento con il collega Giuseppe Ursino.



L'appuntamento tra gli uomini mercato delle due squadre è fissato per la prossima settimana: il Torino proverà a inserire nella trattativa qualche giocatore come contropartita tecnica.