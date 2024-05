Torino, Cruz Azul su Zapata? Deciso il futuro dell'attaccante

48 minuti fa



Nelle ultime settimane il Cruz Azul, uno dei principali club messicani, ha effettuato alcuni sondaggi per Duvan Zapata e sembrava essere pronto a formulare un'offerta importante al Torino (intorno ai 14 milioni di euro) per acquistare il centravanti colombiano. L'offerta non è però mai arrivata sulla scrivania di Urbano Cairo e la trattativa sembra destinata a non decollare mai.



Questo perché il Torino non ha intenzione di lasciar partire Zapata e lo stesso attaccante sarebbe ben felice di continuare a vestire la maglia granata. A prescindere da chi sarà l'allenatore del Torino nella prossima stagione (per il momento l'unica certezza è che Ivan Juric andrà via), il colombiano resterà quindi uno dei punti fermi della squadra granata. D'altronde non poteva che essere così dopo l'ottima stagione disputata arricchita da dodici gol (tredici totali in campionato considerato anche quello messo a segno con la maglia dell'Atalanta alla prima giornata), un bottino che potrebbe crescere ulteriormente considerando che c'è ancora una partita da giocare. Ironia della sorte proprio in casa dell'Atalanta.