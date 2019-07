Non è certo un mistero che Patrick Cutrone sia da diverso tempo un obiettivo di mercato del Torino: l'attaccante piace molto al presidente Urbano Cairo che anche in questa sessione lo ha corteggiato. La trattativa per portare il calciatore alla corte di Walter Mazzarri non sembra però destinata ad andare a buon fine: il motivo è Simone Zaza.



Nelle intenzione del Torino Cutrone sarebbe stato il sostituto di Zaza ma la voglia di riscatto dimostrata dall'ex Valencia, in queste prime settimane di allenamenti in granata, hanno indotto Cairo a toglierlo dal mercato. Se Zaza, come sembra, dovesse restare, il Torino chiuderà ogni discorso per Cutrone.