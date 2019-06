Non è un mistero che il Torino da diverso tempo sia sulle tracce di Patrick Cutrone. L'attaccante del Milan è un vecchio del pallino del presidente Urbano Cairo che in più riprese ha provato a portarlo sotto la Mole. Ora, però, sembra il massimo dirigente granata debba rinunciare al proprio sogno.



Il prezzo elevato del cartellino del giocatore e le possibilità sempre più ridotte di un ripescaggio in Europa League della squadra di Walter Mazzarri hanno allontanato Cutrone dal Torino.