Il ct dell'Italia Roberto Mancini, a diversi mesi dall'ultima volta, è tornato a convocare in Nazionale Andrea Belotti. Oltre al Gallo sono stati chiamati anche il portiere Salvatore Sirigu e il difensore Armando Izzo.



I tre azzurri non sono gli unici calciatori del Torino chiamati in nazionale, tra coloro che dovranno aspettare ancora un po' prima di partire per le vacanze ci sono anche Vittorio Parigini, convocato dall'Under 21, Vitalie Damascan, Tomas Rincon, Ola Aina e Sasa Lukic. Gli ultimi quattro sono stati rispettivamente convocati da Moldavia, Venezuela, Nigeria e Serbia.