Il Torino aveva già iniziato a guardare al futuro della prossima stagione trattando diversi giocatori sul mercato. Nomi importanti come Joao Pedro del Cagliari o Jack Bonaventura che si svincolerà dal Milan, ma secondo Tuttosport, tutto è rimasto congelato in virtù di una classifica che non dà certezze sulla salvezza e sul futuro.