Il futuro di Demba Seck al Torino è ancora incerto, tutto dipenderà dal fatto che arrivi o meno un altro trequartista. Se non ci saranno innesti nel reparto offensivo, Seck allora resterà alla corte di Ivan Juric altrimenti potrebbe essere ceduto in prestito per poter giocare con maggiore continuità.



Lo stesso attaccante ha espresso la volontà di poter giocare con maggiore continuità e ha valutato l'ipotesi di un prestito.