Brian Bayeye resterà al Torino o verrà ceduto? E' questo uno degli interrogativi in casa granata in questi ultimi giorni di mercato. Il terzino arrivato dal Catanzaro finora ha trovato pochissimo spazio e sulla fascia destra è chiuso da Wilfried Singo e Valentino Lazaro, per questo motivo potrebbe lasciare la formazione granata in prestito.



Ci sono diverse squadre di serie B interessate a Bayeye, nelle prossime ore la trattative potrebbe subire un'accelerazione.