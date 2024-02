Torino, Juric verso l'addio: da Gattuso a Tudor, i nomi per sostituirlo

Andrea Piva

“Se vado in Europa resto al Toro, se non dovessi andare cosa resterei a fare? Avrei fatto grandi cose ma non avrei centrato il mio obiettivo”. Così, una settimana fa, Ivan Juric parlava del suo futuro. L’eventuale rinnovo del contratto (è in scadenza a fine campionato) dipenderà quindi dalla posizione finale in campionato e dall’eventuale qualificazione a una coppa europea: per il Torino, però, la strada verso il settimo posto è in salito e i due pareggi contro Salernitana e Sassuolo nelle ultime due gare disputate rendono il cammino più complicato. Ecco perché Urbano Cairo e Davide Vagnati hanno cominciato a guardarsi intorno pensando alla prossima stagione.



LA STRADA DELLA CONTINUITÀ - Il dt Vagnati sta valutando alcune ipotesi che possano dare continuità al progetto tecnico inaugurato con Juric: i nomi sono quelli di Igor Tudor e Raffaele Palladino. Il primo è attualmente all’Olympique Marsiglia e già in passato si è ritrovato a prendere il posto di Juric: nella stagione 2021/2022, dopo la brevissima parentesi Eusebio Di Francesco durata appena tre partite, fu proprio l’allenatore croato a sedersi sulla panchina del Verona, lasciata libera in estate da Juric. Resta da capire come il suo arrivo verrebbe accolto dalla piazza, visti i suoi trascorsi da calciatore alla Juventus. Anche Palladino ha un passato in bianconero ma è un altro allenatore che Vagnati stima molto e che un anno e mezzo fa cercò, senza riuscirci, di portare alla Primavera del Torino.



LE ALTERNATIVE - C’è poi un altro tecnico che è seguito con grande interesse dalla dirigenza granata: Paolo Vanoli. Dopo aver lavorato per anni come tecnico nelle nazionali giovanili, dal 2016 è entrato nello staff di Antonio Conte prima nell'Italia, poi lo ha seguito al Chelsea e all'Inter. Nel 2021 si è messo in proprio accettando la chiamata dello Spartak Mosca (con cui ha vinto la Coppa di Russia), lasciandola però dopo lo scoppia della guerra in Ucraina. Nella scorsa stagione è subentrato sulla panchina del Venezia con cui ha concluso bene la scorsa stagione e ora è in lotta per la promozione in A. Tra gli allenatori seguiti c’è anche Rino Gattuso, tecnico che gode della stima del presidente granata e che già in passato era stato contattato per la panchina del Torino: piace in particolare il suo carisma e la grinta, doti che lo rendono anche un allenatore adatto a una piazza come quella del Toro.