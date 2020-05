Chi sarà l'allenatore del Torino nella prossima stagione? E' questo il quesito che si stanno ponendo molti tifosi granata in questo momento. La domanda non ha ancora una risposta perché molto dipenderà da come la squadra granata finirà il campionato, nel caso in cui dovesse riprendere.



Moreno Longo potrebbe guadagnarsi la conferma nel caso dovesse riuscire a termine bene la stagione ma il presidente Urbano Cairo, insieme al futuro ds Davide Vagnati, stanno già valutando delle alternative: i tre principali candidati alla sostituzioni di Longo sono Marco Giampaolo, Ivan Juric e Leonardo Semplici.