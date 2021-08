Non solo comprare, anche vendere: il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, in queste ultime ore di calciomercato dovrà anche riuscire a cedere in prestito vari ex Primavera che non rientrano nei piani di Ivan Juric.



Tra i giocatori a cui va trovata squadra ci sono il portiere Razvan Sava, i centrocampisti Ibrahim Karamoko e Ben Lhassime Kone, gli attaccanti Nicola Rauti e Vincenzo Millico.