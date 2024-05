Torino, da Vanoli a Italiano: il punto sul prossimo allenatore

Non è certo un mistero che l'esperienza aldisia giunta al capolinea. Quella contro l'Atalanta di domenica sarà infatti la sua ultima partita sulla panchina granata, che potrebbe lasciare con la qualificazione alla Conference League nel caso in cui arrivi un successo sui bergamaschi e la formazione viola si aggiudichi il trofeo nella finale contro l'. Poi sarà libero di accasarsi altrove, visto che il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Ma chi prenderà il suo posto sulla panchina del Torino?La rosa dei papabili si è ormai ristretta a due nomi: il primo è quello diattuale tecnico delimpegnato nei playoff di Serie B. L'altro è quello d, l'allenatore dellada cui, ironia della sorte, potrebbe dipendere la qualificazione in Conference League della squadra granata. Più staccato nella corsa alla panchina granataprincipalmente per le alte richieste economiche legate al contratto.

Sono invece tramontate le altre opzioni che il direttore tecnicoe il presidenteavevano preso in considerazione: Raffaele Palladino e Gennaro Gattuso. Dopo la fine della stagione, non solo del Torino ma anche quelle di Venezia e Fiorentina, verrà presa la decisione definitiva su chi sarà l'allenatore che avrà il compito di sostituire Ivan Juric.