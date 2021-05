Karol Linetty era arrivato al Torino la scorsa estate su esplicita richiesta di Marco Giampaolo, il centrocampista polacco in granata non è però mai riuscito a convincere e, con il cambio di allenatore e l'arrivo di Davide Nicola, ha finito ben presto per accomodarsi con costanza in panchina.



Linetty in estate potrebbe essere ceduto e il suo futuro potrebbe dipendere da quello di Marco Giampaolo. Se l'allenatore dovesse trovare una nuova sistemazione in serie A, il polacco potrebbe seguirlo.