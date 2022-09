Il Torino rende note le condizioni dei suoi infortunati attraverso una nota ufficiale:



"Programma differenziato per Singo, terapie per Miranchuk e Ricci. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il centrocampista, infortunatosi nel riscaldamento prima della partita di Bergamo, hanno evidenziato un interessamento distrattivo del muscolo soleo di sinistra, che verrà rivalutato settimana per settimana".