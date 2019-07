La trattativa tra il Torino e l'Udinese per Rodrigo De Paul sembra destinata a naufragare ancora prima di partire Le richieste economiche del club friulano per il fantasista argentino (superiori ai 30 milioni di euro) e la volontà del giocatore di trasferirsi in un club protagonista in Champions League, complicano il possibile approdo in granata del calciatore.



De Paul è una delle alternative a Simone Verdi per il ruolo di attaccante esterno del Torino: il giocatore del Napoli resta la vera priorità della società granata per rinforzare la squadra di Walter Mazzarri.