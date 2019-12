Il prossimo mese sarà decisivo per il futuro di Lorenzo De Silvestri. Il terzino è infatti arrivato a una sorta di bivio: o rinnoverà il propio contratto con il Torino o da febbraio sarà libero di sottoscriverne un altro con una diversa società.



Il prossimo 30 giugno, infatti, il contratto che lega De Silvestri al Toro scadrà. Le pretendenti al terzino destro non mancano: il giocatore piace in particolar modo al Bologna, squadra nella quale ritroverebbe Sinisa Mihajlovic, tecnico con cui ha un gran rapporto e con cui ha già lavorato alla Fiorentina, alla Sampdoria e al Torino.