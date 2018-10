A margine dell'allenamento di questo pomeriggio al Filadelfia, il terzino del Torino Lorenzo De Silvestri, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dell'esclusione dalla lista dei convocati della Nazionale di Andrea Belotti.



“Per quel che riguarda il Gallo, Mancini in conferenza ha spiegato i motivi dell’esclusione - ha dichiarato il difensore granata - + giusto che decida il ct. Andrea l’ho visto comunque bene, saprà andare avanti e l’Europeo è ancora lontano. Avrà tutto il tempo per tornare in Nazionale”.