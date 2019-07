Lorenzo De Silvestri, giocatore del Torino, ha parlato dal ritiro di Bormio: "Sono in scadenza di contratto, ma ciò non mi disturba e non voglio che disturbi il Toro. Non parlerò, siamo qui per lavorare in vista dell'Europa, un traguardo che abbiamo raggiunto con tanti sacrifici. Con Cairo ho un rapporto genuino, affronteremo il discorso rinnovo quando sarà il momento".



SUL GRUPPO - "E' un punto di forza importante, ci conosciamo anche a livello personale. Sul pian odel gioco, è un vantaggio aver applicato già da un anno gli schemi di Mazzarri. Noi esterni dobbiamo correre molto".