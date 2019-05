Prima dell'inizio ufficiale della nuova stagione sportiva, in casa Torino potrebbe arrivare un rinnovo di contratto: quello di Lorenzo De Silvestri. Il terzino destro è legato alla società granata fino al 30 giugno 2020 ma il presidente Urbano Cairo sta pensando di allungargli il contratto di almeno un altro anno.



La trattativa per il rinnovo di De Silvestri è già cominciata: il terzino oltre a essere un giocatore affidabile è anche un uomo spogliatoio importante per la squadra e per questo motivo Walter Mazzarri non vuole perderlo.