La Nazionale italiana che il ct Roberto Mancini ha composto per le partite contro la Polonia e il Portogallo valide per la Nations League è formata, anche, da tre calciatori del Torino: Salvatore Sirigu, Andrea Belotti e Simone Zaza. Presto, però, la colonia granata presente a Coverciano potrebbe ampliarsi.



Tra i giocatori del Torino che nel prossimo futuro potrebbero trovare spazio in nazionale c'è anche Lorenzo De Silvestri. A "raccomandare" il terzino destro, che in passato ha già vestito varie volte la maglia Azzurro, è stato Emiliano Moretti, uno dei giocatori di maggiore esperienza della serie A..