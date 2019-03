Contro la Fiorentina Walter Mazzarri sarà costretto a fare a meno dello squalificato Ora Aina: il terzino nigeriano, infatti, è stato fermato per tre giornate dal giudice sportivo dopo il cartellino rosso ricevuto nei minuti di recupero della partita contro il Bologna (il Torino ha già presentato ricorso nella speranza che la squalifica venga ridotta di una giornata). A sostituire il nigeriano contro la Fiorentina sarà quindi Lorenzo De Silvestri.



De Silvestri, inoltre, è uno degli ex di Fiorentina-Torino: al Franchi agirà, come di consueto, sulla fascia destra mentre a sinistra troverà spazio Cristian Ansaldi.