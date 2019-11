"Tre punti fondamentali in una partita dove abbiamo sofferto e creato, sono contento per tutti la e anche per Bremer che ha segnato il suo primo gol da quando è arrivato in Italia. Vittoria per Mazzarri? Siamo un blocco unico unico, giocatori, mister e società. Nei momenti difficili come in questi partite. Quando c’è da prendersi le critiche le prendiamo tutti, quando si vince, vinciamo tutti insieme”. Con queste parole Lorenzo De Silvestri ha commentato la vittoria del suo Torino sul campo del Genoa.



Il terzino granata ha poi parlato della contestazione da parte dei tifosi: "​I tifosi pagano il biglietto e sono liberi di fare ciò credono, a me interessa quello che è stato fatto sul campo, siamo dei professioni e siamo pagati per dare il massimo in campo. Noi dobbiamo stare concentranti per fare bene".