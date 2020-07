Lorenzo De Silvestri è sempre più distante dal Torino. Il terzino destro è in scadenza di contratto con la società granata ma le possibilità che rinnovi sono sempre di meno: sulle tracce del numero 29 granata c'è il Bologna.



Conferme di un possibile approdo in Emilia Romagna di De Silvestri sono arrivate dal ds rossoblù Riccardo Bigon che, ai microfoni di Sky, ha dichiarato: "Parliamo di calciatori forti ed affermati (De Silvestri e Eder, ndr) che farebbero comodo a una rosa come la nostra. Noi cerchiamo anche operazioni di un’altra prospettiva e non solo ultra trentenni"